Eintragung für das Volksbegehren

Die Stadt Bad Brückenau gibt bekannt, dass im Zeitraum von Donnerstag, 31. Januar, bis Mittwoch, 13. Februar, die Möglichkeit besteht, sich im Bürgerbüro im Rathaus für das Volksbegehren "Rettet die Bienen!" einzutragen. Die üblichen Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 8 bis 12.30 Uhr und Montag bis Donnerstag von 13 bis 16.30 Uhr. Zusätzlich geöffnet ist am Samstag, 2. Februar, von 10 bis 12 Uhr und am Donnerstag, 7. Februar, von 13 bis 20 Uhr. Die Stimmberechtigten haben ihren Personalausweis oder Reisepass zur Eintragung mitzubringen. Stimmberechtigte, die einen Eintragungsschein besitzen, können sich unter Vorlage ihres Personalausweises oder Reisepasses in die Eintragungsliste eines beliebigen Eintragungsraumes in Bayern eintragen. sek