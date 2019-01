Eintragen für das Volksbegehren

Die Eintragung für das Volksbegehren "Rettet die Bienen" findet in der VG Bad Brückenau vom 31. Januar bis 13. Februar statt. Die Bürger haben die Möglichkeit, sich in der Zeit von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr, zusätzlich von Montag bis Mittwoch von 13 bis 16 Uhr, Donnerstag, 31. Januar, von 13 bis 17 Uhr, Donnerstag, 7. Februar, von 13 bis 20 Uhr und am Samstag, 9. Februar, von 10 bis 12 Uhr, einzutragen. sek