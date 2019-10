Eintrag in den Genuss- und Erlebnisführer

Der beliebte Genuss- und Erlebnisführer Bad Staffelstein wird für das Jahr 2020 neu aufgelegt. Zum ersten Mal werden dabei auch die Einzelhandelsbetriebe in dieses Nachschlagewerk mit aufgenommen. Die Auflage des gedruckten Werkes, das kostenfrei an Touristen und Gäste der Stadt Bad Staffelstein ausgegeben wird, beträgt 18 000 Stück. Wer Interesse hat, im Genuss- und Erlebnisführer 2020 gelistet zu werden, wendet sich bis Dienstag, 15. Oktober, an den Kur- und Tourismus-Service Bad Staffelstein, Telefonnummer 09573/33120 oder E-Mail an tourismus@bad-staffelstein.de. red