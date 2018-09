"Eintracht" in Bau-Laune

Das Kriegsende für Herzogenaurach am 16. April 1945 mit dem Einmarsch der US-Truppen hatte der Stadt keine größeren Kriegsschäden gebracht, allerdings mussten 47 Wohnungen an die "Besatzungsmacht" abgegeben werden. Die 96 Mietsparteien aus diesen beschlagnahmten Wohnungen konnten in Baracken, sonstigen Behelfsräumen oder Verwandten unterkommen.Erst 1949 wurden zwölf Wohnungen durch die US-Amerikaner wieder freigegeben.

Eine Niederschrift bei Übernahme der Stadtkasse durch Hans Ludwig Maier vom 17. August 1945 ergab als Vermögensnachweis für die Baugenossenschaft "Eintracht" 46 000 Reichsmark Kapitalien bei der Stadtkasse, auf dem Sparbuch Nr. 5319 war ein Guthaben in Höhe von 3537,47 Reichsmark eingetragen.

Es herrschte ein großer Mangel an Wohnungen, hauptsächlich aufgrund der gestiegenen Einwohnerzahl. Nach der Volkszählung vom Dezember 1945 hatte die Stadt Herzogenaurach 5770 Einwohner, 1486 Wohnungen, 1733 Haushaltungen, 1450 zugezogene Personen seit 1939, darunter 1077 Heimatvertriebene. 247 Haushaltungen waren ohne Wohnungen, 484 Wehrmachtsangehörige wurden zurückerwartet.

Bereit 1946 waren bei der Baugenossenschaft "Eintracht" die Aktivitäten für den Wohnungsbau wieder angelaufen. Im März 1946 wurden im Stadtrat Planungen der "Eintracht" beraten. Es betraf zwei Grundstücke in der Kellergasse, außerdem sollte zwischen den Anwesen Erlanger Straße 20 und 22 ein Privatweg zur Kellergasse eröffnet werden, zusätzlich gab es Baugesuche für zwei Grundstücke an der Straße "Zum Flughafen".

D-Mark ließ Kapital schmelzen

Das nötige Material für Baumaßnahmen war der "Eintracht" zwar im Januar 1948 zugewiesen worden, aber es konnte nicht gebaut werden.Die Währungsreform vom 20. Juni 1948,mit der die Deutsche Mark (DM) zum alleinigen Zahlungsmittel wurde, ließ das angesparte Baukapital auf rund 15 000 DM zusammenschmelzen. Dennoch wurde im Juli 1948 mit der Errichtung das Sechsfamilienhauses Kellergasse 24 begonnen, das im Dezember 1948 bezogen werden konnte.

Im Jahr 1948 konnte das 30-jährige Jubiläum der Baugenossenschaft "Eintracht"mit einer glänzenden Bilanz gefeiert werden: In diesen schwierigen Jahren hatte sie 51 Häuser mit insgesamt 114 Wohnungen erstellt. In den zwei Geschäftsstellen, in der Erlanger Straße 20 und in der Schürrstraße 1, konnten die Einlagen eingezahlt werden. "Wenn der Bausparer ein Ziel vor Augen hat, kann er auch sparen!", lautete die Devise.

Durch die Spartätigkeit der Wohnungssuchenden und der fördernden Mitglieder konnte die "Eintracht" kleinere Projekte aus eigenen Mitteln erstellen und bei vorhandenen Kreditmitteln auch größere Anlagen in Angriff nehmen. Die Vorstände Nikolaus Schaub, Fischer und Hornfischer sowie der Aufsichtsratsvorsitzende Hans Ludwig Maier lenkten die Geschicke der Genossenschaft.

Im Jahr 1950 war die Bevölkerungszahl von Herzogenaurach auf 7242 gestiegen, darunter 2079 Heimatvertriebene. Auch in den 1950er Jahren betätigte sich die Baugenossenschaft "Eintracht" nicht nur als Bauherr in eigener Sache, sondern auch als Bauträger. Auf dem 1944 erworbenen Areal an der Edergasse wurden Eigenheime erstellt und zum 1. Januar 1951 an die Kaufanwärter, an die Familien Schürr, Wolf, Bär, Fuchs, Schumak (später Schacher) und Nahr zum Preis von ca. 33 000 DM verkauft.

Zur Errichtung neuer Wohneinheiten wurde 1950 mit den ehemaligen Heubecks- und Stubenrauchsäckern ein neues Bauareal erworben. Es entstanden als erstes 1951 die Doppelhäuser in der Veit-Stoß-Straße 1, 3, 5, 7, 9 und 11, es folgten 1952 die Gebäude in der Peter-Vischer-Straße 2, 4, 6, 8, 10 und 12. Unter anderem hatte sich die Firma Weiler finanziell am Bau beteiligt.

Auch die Firma Schaeffler ließ für ihre Mitarbeiter mit Hilfe der Baugenossenschaft "Eintracht" Wohnhäuser errichten, die mit einem sogenannten 7c-Darlehen der Firma finanziert wurden. Bis zum Dezember 1952 wurden drei Eigenheime an der Hans-Sachs-Straße erbaut. Im gleichen Jahr entstanden die Sechs-Familien-Wohnhäuser in der Peter-Vischer-Straße, 1954 Adam-Krafft-Straße, 1956 das Vier-Familienhaus der Peter-Vischer-Straße 5, drei Jahre später, 1959, Peter-Vischer-Straße 3.

Großzügige gartenflächen

Das Besondere für die Mieter dieser Anwesen waren die großzügigen Gartenflächen zwischen den einzelnen Häusern. Die Anlage mit den Grünflächen prägt auch jetzt noch dieses Stadtviertel. Die Gartengrundstücke wurden zwischen den Mietern aufgeteilt, wobei um jeden Meter Grund gefeilscht wurde. "Das war eine herrliche Gartenanlage, jeder hat sein eigenes Gemüse gezogen!", erinnerte sich Adam Kern, der 1964 in eine Wohnung in der Veit-Stoß-Straße 3 einzog. Kern engagierte sich auch über 25 Jahre in der Vorstandschaft der Baugenossenschaft "Eintracht" bis zu seinem Ausscheiden im Jahr 2008.

Die zahlreichen Firmen brachten viele Arbeitnehmer mit ihren Familien nach Herzogenaurach, dadurch war im Jahr 1960 die Einwohnerzahl auf 8550 angewachsen. Josef Wittkowski stellte in seiner Beschreibung von Herzogenaurach aus dem Jahr 1959 fest, dass seit Kriegsende 1050 Wohnungen neu gebaut wurden aber trotzdem das städtische Wohnungsamt immer noch 800 Bewerber verzeichnete.

"Gastarbeiter" an sich binden

Seit Anfang der 1960er Jahre waren hauptsächlich von der Firma Schaeffler "Gastarbeiter" angeworben worden, Griechen, Jugoslawen, Italiener und Portugiesen kamen nach Herzogenaurach. Um die Mitarbeiter dauerhaft an die Firma zu binden, wurden von Schaeffler zwischen 1951 und 1966 an die 800 Werkswohnungen gebaut. Es entstanden Einfamilien- bzw. Zweifamilienhäuser, aber auch Wohnanlagen, im INA-Ring (ab 1952/53), im Turnerweg (ab 1953), Zum Schwalbennest (ab 1954) und in der Kantstraße (ab 1958).

Auch die Baugenossenschaft "Eintracht" blieb nicht untätig. Mit staatlicher Unterstützung konnten 1961 zwei Neunfamilienhäuser in der Konrad-Groß-Straße 1, Peter-Vischer-Straße 1, und Adam-Krafft-Straße 6 erbaut werden. 1962 bezogen die neuen Mieter die Konrad-Groß-Straße 2 und 1963 die Pirckheimerstraße 5.

Die Grundstücke, auf denen das Zwölffamilienwohnhaus Egerländer Straße 15, außerdem das Sechsfamilienwohnhaus Ringstraße 17 im Jahr 1964 errichtet wurden, konnten im Erbbaurecht erworben werden. 1965 erstand mit der Ringstraße 19 ein weiteres Sechsfamilienwohnhaus, dem 1966 die Anwesen Egerländerstraße 2 und 2 a sowie Ringstraße 7 folgten.

Da die Mobilität der Bürger zunahm,wurden durch die Baugenossenschaft in zunehmendem Maß auch Garagen für die Mieter erstellt. Bei der Generalversammlung des Jahres 1966 wurden Johann Baier und Wolfgang Welker zu neuen Aufsichtsratsmitgliedern gewählt. Bis zum Jubiläumsjahr 1968 realisierte die Baugenossenschaft "Eintracht" 215 Wohnungen. Unter ihrer Ägide entstanden auch 31 Eigenheime mit 62 Wohnungen, die nach ihrer Fertigstellung an Kaufanwärter veräußert wurden.

In diesem Jubiläumsjahr setzte sich der Verwaltungsrat aus dem Vorstand Nikolaus Schaub, Kassier Friedrich Reinmann und Schriftführer Wilhelm Mahr zusammen. Im Aufsichtsrat war Hans Ludwig Maier der Vorsitzende, als Beisitzer fungierten Ludwig Ertl, Hans Baier, Dr. Georg Dassler, Hans Schobert und Wolfgang Welker.

Im Geschäftsjahr 1968 wurde mit dem Bau zweier Wohnhäuser, Glatzer Straße 25 und 27, begonnen, die acht Wohnungen

konnten im Mai 1969 bezogen werden. Nikolaus Schaub schied im Jahr 1969 nach 51 Jahren Vorstandtätigkeit aus, bei der 47. ordentlichen Mitgliederversammlung im Oktober 1969 wurde Ludwig Ertl zu seinem Nachfolger gewählt.