"Eintracht" erfolgreich

Bei der Jahresversammlung des Kegelclubs waren insgesamt 14 Mitglieder anwesend. Vorsitzender Jürgen Seifert ließ nach der Begrüßung das abgelaufene Jahr Revue passieren.

Höhepunkte waren wieder die Saisoneröffnung und das Saisonende. Beides wurde mit einer "kleinen Meisterschaft" begangen. Das äußerst erfolgreiche Geflügelpreiskegeln und die Vereinsmeisterschaft bildeten weitere Höhepunkte im Vereinsjahr. Äußerst erfolgreich war man wieder beim Kegelturnier beim befreundeten Verein der Bandlschieber in Burgkunstadt. Die Mannschaft KEO I belegte mit 656 Holz den ersten Platz und konnte den Wanderpokal mit nach Hause nehmen. Die Mannschaft KEO IV belegte mit 638 Holz den zweiten Platz.

Kassier Stephan Fojer konnte einen positiven Kassenbericht ablegen. Die Entlastung durch den Kassenprüfer Jürgen Mayer erfolgte einstimmig. Silke Schulz dankte dem Vorsitzenden Jürgen Seifert für seinen Einsatz für den Kegelclub "Eintracht" Oberreuth.

Am Donnerstag, 2. Mai, erfolgt ab 17.30 Uhr ein Arbeitseinsatz an der Kegelbahn, um die Bahn für die kommende Saison fit zu machen. Am 3. Mai um 15.30 Uhr nimmt der Kegelclub "Eintracht" Oberreuth mit zwei Mannschaften an der Bezirksmeisterschaft im Breitensportkegeln der Bezirke Oberfranken und Oberpfalz in Burgkunstadt teil. Ebenfalls am 3. Mai wird ab 18 Uhr die Kegelsaison eröffnet. Die Kegler werden dazu den Grill anfeuern. Die Vereinsmeisterschaft wird am 29. Mai von 17 bis 20 Uhr durchgeführt. Die Siegerehrung erfolgt im Anschluss. Das Geflügelpreiskegeln findet vom 2. bis 11. August statt. Weiterhin trifft man sich an jedem Freitag in der Kegelbahn. hsü