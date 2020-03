Eintauchen in "Wasserwelten"

Das Kreisjugendblasorchester Bad Kissingen (KJBO) gibt unter dem Motto "Wasserwelten" sein jährliches Konzert. Die Leitung übernimmt Tanja Berthold. Bei einer Probephase haben mehr als 80 junge Musiker aus dem Landkreis Bad Kissingen seit Mitte Januar ein Programm erarbeitet. Das KJBO präsentiert eine musikalische Reise quer durch die Welten des Wassers. Wassertiere und Boote aus Literatur und Film werden die Zuhörer auf dieser Reise begleiten. Am Sonntag, 8. März, bricht das KJBO um 17 Uhr in der Rhönfesthalle in Stangenroth auf, um eine Schifffahrt durch die Wasserwelten zu starten. Karten für das Konzert gibt es an der Abendkasse. Unser Foto zeigt das Posaunenregister des Kreisjugendblasorchesters bei der Konzertvorbereitung in der Musikakademie Hammelburg. Foto: Franziska Gottwalt