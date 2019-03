"Eintauchen in die Tiefen des Katalogs" heißt es am Donnerstag, 21. März, ab 19 Uhr in der Stadtbibliothek Hammelburg. Wie funktioniert das eigentlich in der Bibliothek? Im Katalog der Stadtbibliothek Hammelburg können Kunden bequem von zu Hause aus stöbern, nach bestimmten Büchern recherchieren oder sich die neugekauften Filme anzeigen lassen, Medien vorbestellen oder sich in ihr Leserkonto einloggen. An dem Abend wird die Merkliste vorgestellt und die Möglichkeit der Verlängerung. Eine Anmeldung bei der Volkshochschule ist erforderlich. sek