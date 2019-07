Eintauchen in die Geschichte beim Museumstag

Beim Museumstag an der Jakob-Kaiser Realschule Hammelburg ging es keineswegs darum, in uralten Museen längst verstaubte Dokumente oder Ausstellungsstücke zu betrachten. Vielmehr wurde den Schülerinnen und Schülern durch ein auf die einzelnen Jahrgangsstufen zugeschnittenes Programm die Möglichkeit geboten, unmittelbar und persönlich in die Geschichte direkt vor der Haustüre einzutauchen.

Durch die Stadt

So begaben sich beispielsweise die sechsten Klassen auf Entdeckungstour durch die Stadt Hammelburg. Die neunte Jahrgangsstufe machte sich in Bad Kissingen auf die Suche nach den Spuren des Judentums.

Für die achten Klassen stand ein ganz besonderes Highlight auf dem Stundenplan. Sie fuhren nach Zeil am Main. Dort genossen sie zunächst einmal den Anblick der beschaulichen Kleinstadt. Doch der Schein trügte. Schnell wurde den Schülern klar, dass sie an einen Ort gelangt waren, an dem sich vor circa 400 Jahren Grausames abspielte. Den Stadtführern gelang es mit einem lebhaften und spannenden Rundgang die Jugendlichen in die Zeit der Hexenverfolgung in Franken einzuführen.

Sichtlich schockiert nutzte man die Gelegenheit, um Parallelen zur heutigen Zeit zu ziehen und die Schülerinnen und Schüler für so manche Problematik zu sensibilisieren.

Abschließend stellte der Besuch des Dokumentationszentrums "Zeiler Hexenturm" wohl den Höhepunkt des Vormittags dar.

Mit dem Museumstag ist es wieder einmal gelungen, einen lehrreichen Tag zu gestalten, der die Schüler nicht nur kognitiv, sondern vor allem auch emotional berührte. Alle Schüler freuten sich, etwas erlebt zu haben, was sie unmittelbar in ihrer Heimat betrifft, anstatt Vokabeln zu büffeln oder mathematische Formeln anzuwenden, hieß es abschließend. red