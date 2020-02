Einstufungsberatung für Quereinsteiger

Das Kursprogramm der VHS für das Sommersemester startet in der Woche ab 17. Februar. Für Sprachkursinteressierte, die schon Vorkenntnisse mitbringen, bietet die VHS kostenlose Einstufungstests an. Hier sollen die passende Niveaustufe gefunden und etwaige Fragen in einem persönlichen Beratungsgespräch geklärt werden. Die Tests im VHS-Zentrum finden wie folgt statt: Englisch: Montag, 10., oder Donnerstag, 13. Februar, jeweils 19 Uhr; Französisch: Dienstag, 11. Februar, 19 Uhr; Spanisch: Dienstag, 11. Februar, 19 Uhr. Um Anmeldung (vhs-forchheim.de, Telefon 09191/8610-60) wird gebeten. red