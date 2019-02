Einstufungsberatung für Quereinsteiger

Das Kursprogramm der VHS des Landkreises Forchheim für das Sommersemester startet am Montag, 18. Februar. Für Sprachkursinteressierte, die Vorkenntnisse mitbringen, bietet die VHS kostenlose Einstufungstests an, um die passende Niveaustufe zu finden und etwaige Fragen im Beratungsgespräch zu klären. Die Tests im VHS-Zentrum finden statt: Englisch am Montag, 11. Februar, oder Donnerstag, 14. Februar, jeweils um 19 Uhr; Italienisch am Mittwoch, 13. Februar, um 19 Uhr; Französisch am Mittwoch, 13. Februar, um 19 Uhr; Spanisch am Mittwoch, 12. Februar, um 19 Uhr. Anmeldung (vhs-forchheim.de, Tel. 09191/ 8610-60) erforderlich. red