Einstimmungsabend zum Weltgebetstag

Zum Einstimmungsabend für den ökumenischen Weltgebetstag laden Frauen der Kirchengemeinden Bad Staffelstein am morgigen Mittwoch um 19.30 Uhr ins evangelische Gemeindehaus (Balthasar-Neumann-Straße 4) ein. Die Gestaltung des Weltgebetstags stammt in diesem Jahr aus Slowenien, dem Urlaubs- und Naturparadies zwischen Alpen und Adria. Das Motto "Kommt, alles ist bereit!" stammt aus dem Gleichnis Jesu vom Festmahl. Entsprechend wird der Einstimmungsabend als Festabend in Rot, Blau und Weiß mit Schmankerln aus der slowenischen Küche, wunderbaren Liedern zum Gottesdienst, Informationen zu Land und Leuten und einer Polkagruppe gestaltet. red