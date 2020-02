Einstimmung zum Weltgebetstag

Zum Einstimmungsabend für den Weltgebetstag der Frauen aus Simbabwe laden die katholische und evangelische Kirchengemeinde Bad Staffelstein samt Herreth am morgigen Mittwoch um 19.30 Uhr ins evangelische Gemeindehaus ein. Ein Satz aus Johannes 5 gibt dabei das Motto vor: "Steh auf! Nimm deine Matte und geh!", so fordert Jesus einen Kranken auf. Zu Gast ist diesmal Ulrike Bechmann, die die Besucher zu einer vertieften Begegnung mit der biblischen Geschichte mitnimmt. Die katholische Theologin, die in Graz lehrt und aus Ebensfeld stammt, ist mit ihren geistreichen und pointierten Auslegungen zu den Weltgebetstagstexten vielen Frauen ein Begriff. Begleitet wird ihre Auslegung vom Chor "Frauenklänge" aus Lichtenfels unter Leitung von Karin Dietz. Musik und Tanz, aber auch Kostproben aus der Küche Simbabwes sowie Bilder und Informationen zu diesemLand runden den Abend ab. Das Vorbereitungsteam freut sich auf viele Frauen . red