Einstimmung in den Frühling

Die Musikklasse Annemarie Kreuzer gibt am Freitag, 22. März, um 19.30 Uhr ein Frühlingskonzert im Kursaal Bad Bocklet. Kinder und Jugendliche (davon einige erste Preisträger beim diesjährigen Wettbewerb "Jugend musiziert") aus dem Landkreis Bad Kissingen und Würzburg stimmen die Zuhörer musikalisch mit Klavier-, Streicher-, Gitarren- und Marimba-Musik in den Frühling ein. Die Gesamtleitung hat Annemarie Kreuzer. Karten sind an der Abendkasse erhältlich. sek