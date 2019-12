Einstimmung beim Waldberger Dorfadvent

Der Vereinsring Waldberg lädt am Sonntag, 8. Dezember, um 14.30 Uhr zum 11. Waldberger Dorfadvent ein. Zur Einstimmung in den adventlichen Nachmittag findet in der Kirche eine musikalische Stunde mit den Waldberger Wirtshaussängern, den Rhönmusikanten Waldberg, der Stubenmusik "Saitenklang" statt. Auch besinnliche Texte werden geboten. Anschließend trifft man sich zum gemütlichen Beisammensein im und am Dorfzentrum. Die Rhönmusikanten werden auch am Nachmittag für weihnachtliche Klänge

sorgen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. sek