Einstimmung aufs Fest

Gemeinsam mit der Münchsteinacher Gitarrengruppe und einer Dialogpredigt, gestaltet von Pfarrer Georg Salzbrenner und Bianca Schierer, kann man sich am Sonntag, 22. Dezember, auf Weihnachten einstimmen lassen. Beginn ist um 9 Uhr in der Kirche in Pretzdorf. red