Einstimmung aufs Fest

Wie alle Jahre hatte die Stadt Kupferberg ihre Seniorinnen und Senioren wieder zu einigen besinnlichen und vergnüglichen Stunden in der Adventszeit in das Gasthaus Schott eingeladen. Bürgermeister Alfred Kolenda sorgte zusammen mit der Seniorenbeauftragten Hanna Rattler im Vorfeld für die Vorbereitung. Die Gäste erlebten in froher Runde und bei lockerer Unterhaltung einen anheimelnden Advent.

Für die musikalische Einstimmung sorgten die hoffnungsvollen Nachwuchskräfte der Stadtkapelle unter der Leitung von Fabian Ramming. Gemeinsam gesungen erklangen unter der Gitarrenbegleitung von Volker Matysiak Advents- und Weihnachtslieder. Rosalie Kühl las eine Adventsgeschichte, und Hanna Rattler berichtete von der Beschaffung des Weihnachtsbaumes wenige Stunden vor dem Heiligabend.

Auch nach dem gemeinsamen Abendessen blieben die meisten noch einige Zeit bei zwanglosen Gesprächen sitzen, um dann erfüllten Herzens den Heimweg anzutreten.