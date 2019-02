Einstimmung auf die Fastenzeit

Einen Aschermittwoch für Frauen unter der Leitung von Petra Müller veranstaltet das Lernwerk Volkersberg am Mittwoch, 6. Februar. Die Frage lautet: Was steckt hinter der Aussage "Weniger ist mehr" und wie kann denn dieses "Weniger" überhaupt gelingen? Die Teilnehmerinnen stimmen sich an diesem Vormittag bewusst auf die Fastenzeit ein, mit spirituellen Impulsen, Raum für Gespräche und einer liturgischen Feier mit Aschenauflegung. Weitere Informationen zu dieser Veranstaltung gibt es im Lernwerk Volkersberg, Tel.: 09741/ 913 232, und im Internet: www.lernwerk.volkersberg.de. Dort kann man sich auch anmelden. sek