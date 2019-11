Einstimmung auf die Adventszeit

Der Rhöner Glühweinauftakt fand 2018 das erste Mal in Stangenroth oberhalb der Rhönfesthalle statt, nachdem die Aschacher Schlossweihnacht nach fünf Veranstaltungsjahren nicht weiter durchgeführt werden konnte. Der Rhöner Glühweinauftakt ist aktuell noch ein Geheimtipp. Die Brennerin Franziska Bischof präsentiert ihre neuesten Brände. Das Team von Rhönwild lockt mit Wildspezialitäten im Streetfood-Style, ebenso kommt der Striezelmann daher, außerdem gibt es Flammkuchen. Ein Highlight wieder ein Rhöner Dorfschmied, der kleine Glücksbringer schmiedet. Für Partystimmung sorgt am Freitagabend, 22. November, DJ Gustl. Am Samstag, 23. November, spielen die Rhöner Hüttenmusikanten auf. Der Platz ist mit Zelten überdacht, teilweise beheizt und illuminiert.Wer es ruhiger liebt, geht in die Kamin-Lounge. Der Eintritt ist frei. Beginn ist jeweils um 17 Uhr. sek