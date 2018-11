Einstimmung auf die Adventszeit

Die Kissinger Sängervereinigung veranstaltet am Sonntag, 2. Dezember, im Kurtheater ihr Konzert zum ersten Advent. Beginn ist um 15.30 Uhr. Unter Leitung von Chorleiter Hermann Freibott präsentieren die Chöre der Sängervereinigung ihren Zuhörern ein Programm zur festlichen Einstimmung auf die Vorweihnachtszeit unter dem Motto "Wie lieblich sind die Boten". Es erklingen Werke von Luigi Cherubini ("Ave Maria"), Gabriel Fauré, Georg Friedrich Händel sowie Felix Mendelssohn Bartholdy. Mit der Sopranistin Maximiliane Schweda und dem Flötisten David Hanke konnten zwei renommierte Solisten gewonnen werden. Die musikalische Begleitung übernimmt das Kammerorchester "sinfonietta franconica". An der mobilen Sakralorgel, die den Saal des Kurtheaters akustisch in einen barocken Kirchenraum verwandeln wird, spielt Diözesanmusikdirektor Gregor Frede. Karten gibt es an der Abendkasse sowie im Vorverkauf in der Touristinfo Arkadenbau und unter Tel.: 0971/804 84 44. Die Kissinger Sängervereinigung ist der älteste Gesangverein der Kernstadt Bad Kissingen. 1845 gegründet, feiert er in zwei Jahren 175-jähriges Bestehen. Heute singen im Verein rund 70 Aktive in insgesamt vier Chören. Foto: Jochen Vogel