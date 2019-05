Einstimmung auf den nächsten Urlaub

Die Urlaubszeit steht vor der Tür, und spannende Reiseziele locken in nah und fern. Wer die Qual der Wahl hat, kann sich auf dem Fernweh-Einkaufsspaziergang in Herzogenaurach inspirieren lassen, teilt die Stadtverwaltung mit.

Gemeinsam mit Gästeführerin Ottilie Sachs wird zunächst Station bei Bücher, Medien und mehr gemacht. Wo, wenn nicht dort, kann schon einmal nach Herzenslust in aktueller Reiseliteratur und prächtigen Bildbänden geschmökert werden? Das macht Lust auf die Reise um die Welt in 80 Tagen oder den Städtetrip ins Nachbarland und bringt mit Sicherheit auch tolle Ideen für eine Feriengestaltung der ganz anderen Art. Die Buchhändlerinnen vor Ort beraten gerne, denn das Angebot ist groß.

So in Urlaubsstimmung versetzt, geht es danach hinüber ins gemütliche Buchcafé, wo der Reiserad-Anbieter velomondial zu einem unterhaltsamen und informativen Vortrag in Sachen Radreisen begrüßt. Die Teilnehmer dürfen gespannt sein. Nun bleibt nur noch, die Ferienerlebnisse fotografisch gelungen zu verewigen. Gute Tipps für die perfekten Urlaubsbilder gibt es beim nächsten Ziel: die Experten von Ringfoto Müller plaudern aus dem Nähkästchen und beraten auch kompetent in Sachen Equipment, damit die nächste Fotosafari ein voller Erfolg wird und schöne Reiseerinnerungen dem Fernweh immer Nahrung geben.

Der Einkaufsspaziergang findet am Freitag, 24. Mai, statt. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr am Nürnberger-Tor-Platz/Ritzgasse. red