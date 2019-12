Einstimmung auf den Heiligen Abend

Die Benediktinerinnen der Abtei Maria Frieden in Kirchschletten laden am heutigen Montag zur Einstimmung auf das Fest der Geburt des Herrn mit einem Konzert der Gruppe "Communis cantare" ein. Weihnachtliche Lieder und Weisen als Solo und Chorgesang, a cappella und auch mit Instrumentenbegleitung "sollen die Herzen aller öffnen für der Wunder der Geburt des göttlichen Kindes". Die Orgel spielt Schwester Felizitas Kaneko OSB, es liest M. Äbtissin Schwester Mechthild Thürmer OSB. Beginn ist um 14 Uhr in der Abteikirche. red