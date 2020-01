Einstimmung auf das Festjahr

Mit einem ganz besonderen Konzert eröffnete am Neujahrstag die Blasmusik Kraisdorf in der Dorfkirche ihr Festjahr zum 50-jährigen Bestehen des Vereins. Zum einen waren die Besucher zum Mitsingen der von der Kapelle unter Leitung von Gerhard Eller dargebotenen Lieder aufgefordert, zum anderen wurde zu jedem, wenn auch zunächst weltlich verstandenen Lied, ein geistlich-religiöser Hintergrund dargestellt und die Texte mit dem kommenden Festjahr in Beziehung gesetzt. Den Worten von vielen Besuchern zufolge gewannen sie dadurch ein tieferes Verständnis für die Lieder.

Pfarrer Manfred Greinke und Klemens Albert hatten sich der Aufgabe gewidmet, Lieder wie "Über sieben Brücken musst du gehen", "Griechischer Wein", "Hallelujah" oder Weisen aus der böhmischen Blasmusik wie "Ohne Liebe geht es nicht", "Hör auf dein Herz" und "Ein Lied aus der Heimat" zu erklären.

Die Schirmherrschaft für das Festjahr hat Landrat Wilhelm Schneider übernommen. Erster Vorsitzender Herbert Schönmann sah dies als gutes Signal dafür an, dass auf diese Weise Politiker die Stimmung im Ort spüren sollen, um auf die Anliegen der Bürger zu reagieren. Schneider lobte das hohe Engagement der Blasmusik Kraisdorf. Er betonte die Bedeutung der vier Musikschulen im Landkreis und äußerte den Wunsch, dass es zwischen ihnen zu einer möglichst engen Kooperation und vielleicht sogar einem Zusammenwachsen kommen möge. Das könne zu einer weiteren Professionalisierung der musikalischen Ausbildung eben auch der Blaskapellen führen.

Bürgermeister Ralf Nowak bekannte sich zu seiner immer wieder vorgebrachten Bewertung der Kraisdorfer Blasmusik als "Exportschlager" der Gemeinde Pfarrweisach. Schließlich trage die Kapelle seit Jahren gute Musik weit über die Gemeindegrenzen hinaus. Dass dies auch weiterhin so bleiben könne, wolle er als Bürgermeister zusammen mit dem Gemeinderat unterstützen.

Der Kreisvorsitzende des Nordbayerischen Musikbundes, Peter Detsch, äußerte seine Überzeugung, dass angesichts der guten Arbeit bei Ausbildung und Nachwuchsförderung der Blasmusik "ihr das schafft in der Zukunft". Sein Wunsch sei, dass in den Schulen vermehrt Bläserklassen eingerichtet werden sollten. Sicher ist sich Detsch, dass das bevorstehende Festjahr in Kraisdorf eine Werbung für die Blasmusik wird.

Zu Beginn des Konzerts hatte Albert eine eigens für das Festjahr gestaltete Kerze entzündet. Während des Jahres wird sie bei Veranstaltungen brennen und die Verantwortlichen daran erinnern, dass man mit dem Eröffnungskonzert das Festjahr unter den besonderen Schutz und Segen Gottes gestellt habe. ka