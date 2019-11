Einstimmung auf Advent

Am Freitag, 29. November, um 19 Uhr veranstaltet die Städtische Musikschule in bewährter Zusammenarbeit mit dem Bürgerverein Gangolf ihr Adventskonzert, in dem Solisten und Ensembles auf die Adventszeit einstimmen. In diesem Jahr findet das Konzert in der Klosterkirche Heilig-Grab in der Klosterstraße statt. Der Bamberger Kammerchor unter seiner neuen Leiterin Carolin Heckel wird das Konzert mit alten und neuen Chorsätzen eröffnen. Des Weiteren werden ein Saxophon-, ein Bratschen- sowie das neu gegründete Celloensemble zu hören sein. Gitarre solo aber auch Gitarren-, Blockflöten- und Klarinettenensembles zeigen beispielhaft die Bandbreite der musikalischen Arbeit an der Städtischen Musikschule - speziell auch im Ensemble-Spiel. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. red