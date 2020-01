Einstimmig nominiert

Ihre Kandidaten für den Gemeinderat nominierte am Freitag die Rannunger Bürgerliste. Einen Bürgermeisterkandidaten wird die Bürgerliste nicht stellen.

Vorsitzender Bernd Salomon erklärte zu Beginn der Versammlung, wie schwierig es war, geeignete Listenkandidaten zu finden, die sich für das Amt des Gemeinderats zur Wahl stellen würden, heißt es in einer Pressemitteilung der Rannunger Bürgerliste. Die Listenkandidatinnen und Kandidaten stellten sich selbst vor, gaben ihre Beweggründe und ihre Ziele dazu an. Nach der Abstimmung über den Wahlmodus wurden auf Vorschlag von den Mitgliedern zum Wahlleiter Wolfgang Wittmann und zu Beauftragten Barbara Wittmann und Hubert Röder per Akklamation ohne Gegenstimme gewählt.

In geheimer Wahl wurde auf einem vorbereiteten Wahlzettel über die Kandidaten, die Festlegung der Reihenfolge auf dem Stimmzettel und die Anzahl der Auflistungen zur Kommunalwahl abgestimmt.

Gemeinderat Harald Klopf gab danach einen Rückblick auf die letzte Wahlperiode.

Bernd Salomon gab an Ende die Devise aus, dass mindestens fünf der Listenkandidaten wieder in den Gemeinderat einziehen sollten. Er sei der Überzeugung, dass mit diesem engagierten Team mehr möglich sei. red