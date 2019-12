Einstimmen auf Weihnachten können sich die Besucher beim Adventskonzert in der Pfarrkirche St. Sebastian Stangenroth, das am Samstag, 14. Dezember, um 17.30 Uhr stattfindet. Mitwirkende sind die Gesangs- und Musikgruppen aus Stangenroth und weitere Akteure. Im Anschluss an das Konzert können die Gäste beim gemütlichen Beisammensein mit Bewirtung am alten Feuerwehrhaus verweilen. sek