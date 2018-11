Einstimmen auf Weihnachten

Vom 30. November bis 2. Dezember können sich die Besucher des Kreuzbergs, des heiligen Berges der Franken, an den zahlreichen Ständen im Innen- und Außenbereich des Franziskanerklosters auf Weihnachten einstimmen. Die Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes sind am Freitag, 30. November, von 12 bis 19 Uhr, am Samstag, 1. Dezember, von 10 bis 19 Uhr und Sonntag, 2. Dezember, von 10 bis 18 Uhr. bme