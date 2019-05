Rund um das Thema Ausbildung dreht sich der Tag des offenen Unterrichts des Deutschen Erwachsenen-Bildungswerks (DEB) und des GAW-Instituts für berufliche Bildung am Samstag, 4. Mai. Dieser findet von 8.15 bis 15.15 Uhr in der Michael-Vogel-Straße 1e statt. Schulleitung, Lehrkräfte und Schüler geben Einblicke in die Ausbildungen zum Altenpfleger, Pflegefachhelfer, Diätassistent und Kinderpfleger. Sie informieren über Tätigkeitsfelder, Ausbildungsinhalte und Zugangsvoraussetzungen der vier Ausbildungen und stehen gerne für individuelle Fragen zur Verfügung, teilen die Veranstalter mit.

Bewerbungen einfach mitbringen

Wer einen Blick in die Unterrichts- und Praxisräume werfen möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Dort erwarten interessierte Besucher spannende Aktionen und Mitmachangebote. Der Gesundheits- und Sozialbereich bietet Einstiegsmöglichkeiten für jeden Schulabschluss. Bewerbungen werden angenommen und können zum Tag der offenen Tür mitgebracht werden. red