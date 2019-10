Einsteigerkurs für die Geflügelhaltung

Damit der Start in die Geflügelhaltung ohne Probleme verläuft, bietet die Tierhaltungsschule Triesdorf ab Freitag, 18. Oktober, einen dreitägigen Einsteigerkurs für Geflügelhaltung an. Im Seminar werden die wichtigsten Grundlagen der Geflügelhaltung vermittelt. Beispielhaft sind die Vorstellung verschiedener Rassen, der Bedürfnisse des Geflügels, Haltungsformen, Stallbau, Fütterung, Wasser, Hygiene, Krankheiten, Verhalten, Kauf und Zucht. Die Verwendung der Produkte (Eier, Federn, Fleisch) werden ebenfalls behandelt. Anmeldung ist erforderlich unter www.triesdorf.de (Bildung & Veranstaltungen). Anmeldeschluss ist am 11. Oktober. Informationen per E- Mail an ths@triesdorf.de oder unter Tel. 09826/18-3002. red