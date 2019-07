Einstand gelingt

Jubel bei den Fußballern der SpVgg Lauter: Der Aufsteiger ist mit einem 3:2-Heimsieg über den Ex-Landesligisten SV Pettstadt in die Saison der Kreisliga Bamberg gestartet. Mit 3:0 behielt die SpVgg Stegaurach die Oberhand gegen den SV Ober-/Unterharnsbach. Mit 1:7 musste sich der SV Dörfleins dem Aufsteiger SC Kemmern geschlagen geben. SpVgg Lauter - SV Pettstadt 3:2

Die SpVgg legte los, als würde sie schon immer Kreisliga spielen: Bereits nach sieben Minuten traf Christoph Schmitt zum 1:0 nach einem Missverständnis in der SVP-Abwehr, zehn Minuten später legte Jonas Cron per Abstauber das 2:0 nach. Neun Minuten später führte Lauter mit 3:0, als Cron den Ball ins lange Eck zirkelte (26.). Von Pettstadt war bis dahin nichts zu sehen - und von Tobias Lang ab der 30. Minute gar nichts mehr. Nach einer Notbremse musste er mit "Rot" vom Feld. In Unterzahl kam der SVP zwar nun zu Chancen, fand aber immer seinen Meister in Torwart Marco Auer. Bis zur 77. Minute entschärfte er alles, was auf seinen Kasten kam, musste aber dann das 1:3 durch Florian Beßler schlucken. Nachdem Christoph Opris auf 2:3 verkürzt hatte (84.), boten sich dem SVP weitere Chancen - mehr als ein Pfostentreffer sprang nicht mehr heraus. red