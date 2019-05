Einst mit Anne Frank unter einem Dach

Der Förderverein Synagoge Memmelsdorf weist auf einen Vortrag hin.

"Mut zum Leben" ist der Titel eines Buches, das die wahre Geschichte der aus Fürth stammenden jüdischen Kaufmannsfamilie Kohnstam erzählt. Es schildert auf ebenso spannende wie berührende Weise, wie sich die bereits zu Beginn der Naziherrschaft in die Niederlande emigrierten Kohnstams 1942 der drohenden Deportation entziehen konnten. Ein Jahr lang waren Hans und Ruth Kohnstam mit ihrem sechsjährigen Sohn Pieter auf der Flucht. Ihre überaus gefährliche Reise führte sie durch Holland, Belgien und Frankreich nach Barcelona. Von dort aus wanderte die Familie nach Argentinien aus.

Von besonderem Interesse ist, dass die Kohnstams gut befreundet waren mit dem Ehepaar Frank, das im selben Amsterdamer Mietshaus gewohnt hat. Ihre durch das Tagebuch weltberühmt gewordene Tochter Anne war die Babysitterin und Spielkameradin des kleinen Pieter.

Geschichte einer Familie

2006 veröffentlichte Pieter Kohnstam unter dem Titel "A Chance to Live" die Geschichte der Flucht seiner Familie. Der Historiker Helmut Schwarz, langjähriger Leiter des Nürnberger Spielzeugmuseums, hat sie ins Deutsche übertragen.

In seinem Vortrag am Mittwoch, 15. Mai, zeichnet er die Flucht der Familie nach, würdigt aber auch die Geschichte des Exporthauses Moses Kohn-stam & Co., das einst zu den bedeutendsten Spielwarenfirmen Deutschlands zählte. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr in der Synagoge in Memmelsdorf.

Pieter Kohnstams Urgroßmutter war Babette Klein aus Memmelsdorf, die Moses Kohn-stam heiratete. Dokumente und Bilder aus dem Leben dieser jüdischen Familie aus Memmelsdorf - und einigen ihrer Nachkommen - ergänzen den Vortrag über Pieter Kohnstam und die Geschichte der Firma Moritz (Moses) Kohnstam. red