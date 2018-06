Einst als Wallfahrtskirche erbaut

Kaum gesicherte Quellen





Dank an viele Helfer



KA



Die Historikerin Elvira Fischenich richtete in ihrer Ansprache beim Festakt zur 500-Jahr-Feier der Marienkapelle den Blick auf die bewegte Geschichtsepoche, in der die Kirche erbaut worden war. Bezugnehmend zur Predigt zuvor verwies sie auf die Glaubwürdigkeitsprobleme der Kirche, aus der damals die Reformation entstanden sei.Aus einer tiefen Volksfrömmigkeit heraus sei die Kirche als Wallfahrtskapelle erbaut worden, ansonsten könne man sich aber kaum auf gesicherte Quellen beziehen.Eine solche stelle der Schlussstein mit der Aufschrift 1518 dar, so Fischenich. Außerdem könne man aus verschiedenen Wappen die Stifter von Rotenhan und von Altenstein identifizieren und die Stadt Ebern Nicht gesichert sei die Herkunft des Gnadenbildes. Einer Sage nach sei es bei einem starken Regen angeschwemmt worden. Am Fundort habe man dann zum Schutz der Stadt die Kapelle errichtet.Diese werde heute noch sehr geschätzt und stelle keineswegs ein Relikt der Vergangenheit dar. Als Friedhofskirche biete sie einen würdigen Rahmen für das christliche Totengedenken . Sie sei Zeugnis für die kulturelle Tradition und die Stadtgeschichte von Ebern, ein "steinernes Zeugnis einer Epoche, deren Schatten uns heute noch berühren in den Auswirkungen der Reformation".Abschließend richtete Pater Rudolf Theiler herzliche Dankesworte an alle, die in der Vorbereitung und Ausgestaltung der Festlichkeiten mitgewirkt hatten, allen voran an den Gesamtkoordinator Karl-Heinz Krebs.Die Feier in der Rathaushalle umrahmte der Jugendchor unter Leitung von Wolfgang Schneider mit wunderschön vorgetragenen englischen Songs.