Einsicht ins Verzeichnis

Das Wahlamt der Stadt Forchheim teilt mit, dass das Wählerverzeichnis zur Europawahl für die Große Kreisstadt Forchheim in der Zeit von Montag, 6. Mai, bis Freitag, 10. Mai (20. bis 16. Tag vor der Wahl), während der allgemeinen Öffnungszeiten im Wahlamt der Stadt Forchheim (Einwohnermeldeamt), Sattlertorstraße 5, für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten wird.

Wahlberechtigte können die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen können Wahlberechtigte nur überprüfen, wenn Tatsachen glaubhaft gemacht werden, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt; die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich.

Wer kann wählen?

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit von Montag, 6., bis spätestens Freitag, 10. Mai, 12 Uhr, beim Wahlamt Einspruch einlegen.

Benachrichtigung bis 5. Mai

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten spätestens am 5. Mai eine Wahlbenachrichtigung samt Vordruck für einen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. red