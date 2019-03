Lanzendorf vor 16 Stunden

ABC-Schützen

Einschreibung für die Schule

Am Montag, 11. März, um 19.30 Uhr findet im Schulhaus Lanzendorf für alle Eltern der Abc-Schützen ein Elternabend zur Einschulung statt. Am Mittwoch, 20. März, findet von 12 bis 15 Uhr im Schulhaus Hi...