Einschreibung an der Grundschule

Die Einschreibung für das Schuljahr 2018/19 findet an der Grundschule Burkardroth vom 11. bis 12. April von 7.45 bis 11 Uhr statt. Am 11. April werden die Kinder aus Burkardroth, Gefäll, Premich, Wollbach und Zahlbach eingeschrieben, am 12. die Kinder aus Lauter, Katzenbach, Oehrberg, Stralsbach, Stangenroth und Waldfenster. Anzumelden sind diejenigen, die bis 30. September sechs Jahre alt sind und alle, die im Vorjahr zurückgestellt wurden. Kinder, die im Oktober, November und Dezember 2012 geboren sind, können auf Antrag der Erziehungsberechtigten eingeschult werden. Kinder, die ab 1. Januar 2013 geboren sind, können eingeschult werden, wenn ein schulpsychologisches Gutachten vorliegt. Die Geburtsurkunde oder das Familienstammbuch sowie die Bescheinigung des Gesundheitsamtes müssen vorgelegt werden. sek