Zum Start in eine stimmungsvolle Adventszeit lädt die Stadt Herzogenaurach zum Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung in die Hauptstraße ein. Bürgermeister German Hacker wird am Donnerstag, 29. November, um 17 Uhr mit Kindern und Gästen am Weihnachtsbaum in der Hauptstraße per Knopfdruck die Innenstadt weihnachtlich illuminieren. Zeitgleich werden auf dem Marktplatz die ersten Köstlichkeiten als "Vorgeschmack" auf den "Lebendigen Adventskalender" angeboten: warme Getränke am Stand des Ratskellers und Bratwurst am Stand von Familie Sieker. 24 Tage Vorfreude garantiert dann ab Samstag, 1. Dezember, der "Lebendige Adventskalender". Täglich ab 17 Uhr sorgt das Programm für eine besondere Weihnachtsstimmung. red