Einsatzkräfte üben gemeinsam

Eine Großübung von Kreisverwaltung, Kreisbrandinspektion Erlangen-Höchstadt, Technischem Hilfswerk (THW) Baiersdorf und dem Kreisverbindungskommando (KVK) Erlangen-Höchstadt der Bundeswehr auf dem Truppenübungsplatz Wildflecken verlangte den insgesamt rund 260 Teilnehmern einiges ab.

Die Feuerwehren sollten im Rahmen einer Hilfskontingentsausbildung ihre Einsatzfähigkeiten mit eigenen Stationen verbessern und feuerwehrtechnische Abläufe üben. Das THW übte und vertiefte die eigenen Einsatzmöglichkeiten und unterstützte die Feuerwehr bei deren Stationsausbildungen. Bereits am Freitagnachmittag marschierten Feuerwehr, THW und Bundeswehr nach Wildflecken und bezogen ihre Unterkünfte. Noch am selben Abend führten die Angehörigen des THW eine Nachtübung durch.

Am Samstag nahmen dann die Einsatzkräfte die Übungen in Angriff. Die Kreisbrandinspektion hatte viele Stationen vorbereitet, an denen im Rotationsverfahren die teilnehmenden Feuerwehren übten. So gab es hier die Stationen Einsatz von Pumpen, Sandsackverbau (betreut durch das THW), Zimmerbrand im zweiten Obergeschoss, Geländefahrt/Fahrtraining, Flachwasserschubboot, Werkstattbrand mit Gefahrgut, Waldbrand mit Flughelfer (hier war zudem ein Hubschrauber der Bayerischen Polizeihubschrauberstaffel aus Roth im Einsatz) sowie Dekontaminationseinheit. Das THW hatte Stationen vorbereitet, zu denen das Abstützen einer Hauswand sowie das Anheben und Bewegen eines Transportpanzers Fuchs gehörten.

Nach erfolgreichem Übungsabschluss wurden dann im Rahmen eines Kameradschaftsabends mehrere Personen vom Landkreis für ihre überdurchschnittlichen Leistungen bei der Vorbereitung und Durchfüh-rung der Großübung ausgezeichnet. So erhielten Holger Werner vom Sachgebiet Öffentliche Sicherheit, der Leiter der Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung, Josef Simon, und Oberstleutnant der Reserve Frank Greif für das KVK Erlangen-Höchstadt durch den Leiter des Sachgebiets Öffentliche Sicherheit im Landratsamt Erlangen-Höchstadt, Matthias Görz, die Ehrung des Landkreises in Form einer Plakette und einer Urkunde für Personen, die den Landkreis in besonderer Weise im Bereich Katastrophenschutz und Feuerwehren unterstützt haben. red