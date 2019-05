Am heutigen Dienstag findet im Bürgerhaus, Mainstraße 2, eine Sitzung des Hauptverwaltungsausschusses des Stadtrates Hallstadt statt. Dabei geht es unter anderem um den Antrag der SPD-Fraktion auf Errichtung und Betrieb einer Schranke am Parkplatz des Freibades an der Michelinstraße und die Neuanschaffung der Einsatzbekleidung für die Dienstleistenden bei den Feuerwehren Hallstadt und Dörfleins. red