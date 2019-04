Die nächste Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport findet am Donnerstag, 2. Mai, um 15 Uhr im Meranier-Gymnasium in Lichtenfels, Raum 020, Erdgeschoss (Eingang Lehrereingang Pausenhof) statt. Folgende Punkte stehen dabei auf der Agenda: Einsatz von interaktiven Medien im Unterricht; Einführung eines wirtschaftswissenschaftlichen Gymnasiums am Meranier-Gymnasium in Lichtenfels; Baumaßnahmen an kreiseigenen Schulen. red