Einsatz im Ehrenamt

Schon ein oder zwei Stunden Zeitgeschenk kann viel bewirken. Egal ob man kurzfristig oder auch über einen längeren Zeitraum aktiv sein will: ehrenamtliche Tätigkeit gibt Sinn, freiwilliges Engagement macht Spaß, heißt es in einer Pressemitteilung des Freiwilligenzentrums der Caritas. Heute um 16 Uhr bietet das Zentrum im Sitzungssaal des Rathauses in Neustadt/Aisch einen Überblick, wo überall im Landkreis Neustadt/Aisch - Bad Windsheim ehrenamtliche Mitarbeiter und Helfer gesucht werden. Dabei erhalten Interessierte ganz unverbindlich einen Überblick, wie und wo sie sich nach eigenem Interesse einbringen könnten. Weitere Infos gibt es beim Freiwilligenzentrum unter Telefon 09161/8889-19 oder per E-Mail an freiwilligenzentrum@caritas-nea.de. red