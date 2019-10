Einsatz für Ende der Kämpfe in Syrien

Zwar ist eine Waffenruhe zwischen der Türkei und den kurdischen Einheiten in Nordsyrien vereinbart, aber Ibo Mohamed traut ihr nicht: Der gebürtige Kurde organisiert am morgigen Sonntag in Bamberg zusammen mit der Mahnwache Asyl, dem Netzwerk Bildung und Asyl und zahlreichen weiteren Gruppen eine Demonstration unter dem Motto: "Frieden in Rojava - Stoppt die Invasion der türkischen Armee".

Mohamed hat schon mit einem Youtube-Video auf die Situation in seiner Heimat aufmerksam gemacht. "Ich fühle mich machtlos", erzählt er. Aber er will sich damit nicht abfinden und sich mit den Menschen in Nordsyrien solidarisieren sowie seiner Verwandtschaft helfen. Seine Eltern leben in der Stadt Quamishlo in der sogenannten "Sicherheitszone", welche der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan in Nordsyrien schaffen will.

Kritik an Abkommen

Von der internationalen Gemeinschaft fühlt er sich im Stich gelassen. Die ganze Welt schaue zu, aber unternehme keine ausreichenden Maßnahmen. Ab Donnerstagabend sieht das ausgehandelte Abkommen vor, dass sich innerhalb von 120 Stunden die kurdischen Truppen aus der Grenzregion zur Türkei zurückziehen und ihre schweren Waffen vernichten. Dann solle auch die türkische Offensive enden. "Der Waffenstillstand ist Quatsch. Wenn die kurdischen Einheiten ihre Waffen zerstören, ist das ganze Gebiet Erdogan ausgeliefert", kritisiert er das Abkommen. Die Demonstration sei für den Frieden in den kurdischen Gebieten, aber nicht gegen die Türkei gerichtet. Vielmehr ist Erdogans Plan und auch die Waffenlieferungen aus den EU-Staaten an die Türkei eine Reibungsfläche: "Jeder, der Erdogan unterstützt, ist mit schuld am Tod und der Flucht von Menschen in der Region", macht Mohamed deutlich.

Die Demonstration startet am Sonntag um 16.30 Uhr am Bahnhofsvorplatz und endet mit einer Kundgebung am Gabelmann.