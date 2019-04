Einsatz für die Natur

An der Flussmeisterstelle Lichtenfels absolviert Fabian aktuell ein freiwilliges ökologisches Jahr. Hier lernt er viele unterschiedliche Bereiche der Gewässerunterhaltung kennen und arbeitet aktiv mit. Der Aufgabenbereich erstreckt sich von Gehölzpflege über Baumaßnahmen zur ökologischen Umgestaltung von Gewässer bis hin zur Pflege der staatlichen Hochwasserschutzanlagen.

Im Rahmen seines freiwilligen ökologischen Jahres wirkt er auch bei der Realisierung eines besonderen Projektes mit. Am Leitenbach im Landkreis Bamberg soll im Rahmen der europäischen Wasserrahmenrichtlinie das Gewässer in Abschnitten ökologisch umgestaltet werden. Mit dem Biologielabor des Wasserwirtschaftsamtes Kronach untersucht Fabian den Leitenbach. Aus den Ergebnissen der Untersuchung werden Maßnahmen zur ökologischen Verbesserung des Gewässers erarbeitet.

Das Wasserwirtschaftsamt Kronach bietet ab September junge Leute zwischen 16 und 27 Jahren an drei Einsatzorten die Möglichkeit, im Rahmen des freiwilligen ökologischen Jahres Einblicke in die Aufgaben der Behörde zu erhalten, bei praktischen Tätigkeiten im Wasser- und Landschaftsschutz mitzuhelfen und sich für ein Jahr zu orientieren. Die Einsatzorte sind neben der Flussmeisterstelle in Lichtenfels die Trinkwassertalsperre Mauthaus in Steinwiesen und das Hochwasserrückhaltebecken Froschgrundsee in Rödental.

Pädagogisch begleitet werden die jungen Leute von einem der drei vom bayerischen Umweltministerium anerkannten Bildungsträger. Für die FÖJ-Einsatzstelle des Wasserwirtschaftsamtes Kronach ist das FÖJ-Referat der Evanglischen Jugend i. Bayern (EJB) zuständig. Hauptbestandteil der pädagogischen Begleitung sind fünf über das Jahr verteilte einwöchige Bildungsseminare. Dort tauschen die jungen Leute ihre Erfahrungen in den Einsatzstellen aus, und nutzen die Gelegenheit, sich in wichtigen ökologischen Fragen weiterzubilden.

Für ihr Engagement erhalten die jungen Menschen ein Taschengeld von monatlich 180 Euro und eine Pauschale für Unterkunft und Verpflegung in Höhe von circa 460 Euro. Weiterhin werden Sozialversicherungsschutz gewährt sowie Schutzbekleidung und Werkzeug gestellt. Informationen zum Bewerbungsverfahren gibt es auf der Seite www.foej-bayern.de oder unter Tel. 09261/502322. red