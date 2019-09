Einsatz für den guten Zweck

Mit dem "United Fight Day" hat am Wochenende zum ersten Mal eine Kampfsport- und Kampfkunst-Benefizveranstaltung in der Aischgrundhalle in Adelsdorf stattgefunden. Aus ganz Deutschland waren über 100 Teilnehmer sowie zahlreiche Zuschauer für den guten Zweck nach Adelsdorf gekommen.

Für die Veranstalter Matthias Birkner und Holger Tanzberger war es ebenfalls eine Premiere. Beide sind bereits seit über 30 Jahren im Kampfsportbereich zuhause und konnten deshalb auf ein großes Netzwerk zurück greifen. Diese Verbindungen nutzten sie, um Top-Referenten aus ganz Deutschland sowie dem nahen Ausland für diese Wohltätigkeitsveranstaltung zu gewinnen.

Dadurch konnten sich die Teilnehmer in drei Hallenabschnitten ihre Kampfsportart heraussuchen und dort in Form einer Trainingseinheit hineinschnuppern. Ein Tag vollgepackt mit Karate, Kickboxen, Wrestling, Krav Maga, Brasilien Jujutsu, Mixed Martial Arts und vielem mehr. Selbst das Training im Wasser und im Bus wurde an diesem Tag angeboten. Natürlich wurde durch "Harry´s Schweinerei" auch an das leibliche Wohl gedacht. Am Abend versorgte dann "Onkel Linzis BBQ" die Referenten und Teilnehmer, bevor sie alle erschöpft, aber glücklich die Heimreise antreten mussten.

Spendensumme 2500 Euro

Durch mehrere ortsansässige Sponsoren sowie die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer war es möglich, eine Spendensumme von 2500 Euro zu sammeln. 500 Euro gehen dabei an den Hospizverein Höchstadt, 750 Euro an die Lebenshilfe Neustadt/Aisch, 250 Euro an den örtlichen Förderverein des Sportclubs Adelsdorf, 100 Euro an das BRK Adelsdorf sowie 900 Euro an die RTL-Stiftung "Wir helfen Kindern". red