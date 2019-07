Einsätze wegen Körperverletzungen

Zu zwei Einsätzen wegen Körperverletzungsdelikten kam es in der Nacht zum Samstag in Lichtenfels. Zum einen kam es in der Bamberger Straße zu einem handfesten Familienstreit. Hier beschuldigen sich die Ehepartner gegenseitig, vom jeweils anderen angegangen worden zu sein. Leichte Striemen und Schürfwunden waren zu sehen. Dem Mann wurde ein Platzverweis erteilt. Diesem kam er nur widerwillig nach. Zum anderen kam es in einem Lokal in der Coburger Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Securitymitarbeiter und zwei Männern. Der Securitymitarbeiter verletzte sich hierbei am Handgelenk, einer der anderen beiden anderen erlitt Abschürfungen am Knie und klagte über Schmerzen in der Schulter. Aufgrund widersprüchlicher Angaben zum Tathergang wird nun gegen beide Parteien wegen Körperverletzungsdelikten ermittelt. pol