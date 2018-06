red



Eine Sitzung des Haupt-, Finanz-, Umwelt- und Bauausschusses findet am Montag, 2. Juli, statt. Die Tagesordnung beinhaltet die Ausweisung eines Baugebietes "Am Steinbruch", verschiedene Bauanträge , den Antrag von Jörg Müller auf Wiederherstellung einer Baumbepflanzung in der Markgrafenstraße in Oberrodach sowie den Antrag von Hubert Bähr auf Einrichtung einer Tempo-30-Zone im Ortsteil Zeyern im Bereich Leibersberg, Tannenweg, Eibig. Die Sitzung findet ab 19 Uhr im Rathaus statt.