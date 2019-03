Einparken missglückte

In der Prinzregentenstraße wollte am Dienstag gegen 11.30 Uhr ein Mercedes-Fahrer sein Fahrzeug vor einem ordnungsgemäß geparkten BMW einparken. Dabei fuhr er zu nah an dem BMW vorbei, so dass er mit seiner rechten Fahrzeugseite am vorderen linken Blinker hängen blieb. Ohne sich jedoch um den Schaden von circa 800 Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher davon. Er konnte jedoch ermittelt werden. pol