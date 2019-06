Am Sonntagabend erhielt die Polizeiinspektion Bad Kissingen durch einen Hotelbetreiber den Hinweis, dass ein möglicher Einmietbetrüger versucht hatte, ein

Zimmer zu nehmen. Umfangreiche Recherchen ergaben, dass der 21-jährige Mann

in einem Hotel in Bad Kissingen eine offene Rechnung nicht bezahlt hatte. In einem anderen Hotel wurde er festgenommen. Der Mann räumte selber noch einen weiteren Einmietbetrug von sich aus ein. pol