Einmal Universum und zurück

Gilbert Bécaud hat ihn besungen. Es gibt ihn als Sonderbriefmarke, als Titelheld in der Oper, als Zeichentrickfigur mehrerer Verfilmungen (die zum großen Teil nur noch entfernt etwas mit dem Original zu tun haben), selbst ein Zwergplanet ist nach ihm benannt - die Rede ist von Antoine de Saint-Exupérys "Der kleine Prinz".

Der wohl am meisten gelesene französische Autor des 20. Jahrhunderts verfasste den weltbekannten (Kinder-)Roman 1942,

und noch heute, nach fast 80 Jahren, hat er nichts von seiner Popularität eingebüßt. In der Widmung zu seinem Buch schrieb der fliegende Autor oder schreibende Flieger: "Alle großen Leute sind einmal Kinder gewesen (aber wenige erinnern sich daran)." Ein guter Grund für das Bamberger Kindertheater, "Der kleine Prinz" auf die Bühne zu bringen. Mit Martin Neubauer als Regisseur hat Chapeau Claque jemanden gefunden, der sich auf jeden Fall an seine Kindheit erinnert.

Eine Liebe aus der Kindheit

"Ich freue mich sehr, mit dem ,Kleinen Prinzen‘ einer Liebe meiner Kindheit wieder zu begegnen und ihn mit dem wunderbar kreativen und motivierten Team von Chapeau Claque szenisch beleben zu dürfen", sagt Neubauer, der auch für die Bühnenfassung verantwortlich zeichnet. "Wir versuchen, so nah wie nur möglich an der Dichtung von Exupéry zu bleiben, wollen sie für Kinder weder verharmlosen noch verkitschen. Und wir trauen den Kindern auch lyrische und stille Szenen zu."

Dass Kinder selbst in einer reizüberfluteten Zeit für Zartes empfänglich sind, glaubt auch Heidi Lehnert, künstlerische Leiterin des Kindertheaters: "Natürlich werden auch schräge

und komische Szenen nicht fehlen. Dafür sorgen vor allem die ,großen Leute‘, die Erwachsenen im Stück: ein aufbrausender König, ein selbstverliebter Maler, ein kalter Geschäftsmann - sie kreisen zwanghaft um ihr Ich und machen sich dadurch ganz schön lächerlich."

Kein Wunder also, dass der kleine Prinz sie als "sehr sonderbar" erlebt. Lehnert: "Die großen Leute verstehen nie etwas von selbst. Für die Kinder ist es zu mühsam, ihnen immer wieder alles erklären zu müssen." Eine Ausnahme bilde da der über der Wüste abgestürzte Pilot, dem der kleine Prinz die Geschichte seiner Planeten-Reise bis zur Erde erzählt.

Die ersten Ideen zu Exupérys Buch entstanden, als er selbst nach einem Flugzeugabsturz in der ägyptischen Wüste ums Überleben kämpfen musste.

Tatsächlich hat Saint-Exupéry mehrere Flugzeugabstürze überlebt. Er war ein hochsensibler, poetischer Autor und zugleich ein draufgängerischer Pilot.

Die großen Themen des Lebens

In der Rolle des Piloten der Chapeau-Claque-Fassung gibt Hans-Günter Brünker sein Debüt am Bamberger Kindertheater. Der erfahrene Schauspieler, der vielen Bambergern wohl auch als Sprecher der IG Freie darstellende Künste bekannt sein dürfte, erfreut sich an der Arbeit am "Kleinen Prinzen": "Das Stück nimmt sich der großen Themen des Lebens an - Freundschaft, Liebe, Hoffnung, Angst, Trauer. Auf wunderbare Weise sehr ernsthaft und trotzdem mit kindlicher Leichtigkeit und Humor."

Offenheit gegenüber dem anderen

Dass die Geschichte sehr viel mit unserer heutigen Zeit zu tun hat, findet auch Schauspielkollegin Astrid Haas, die im Stück in mehrere Rollen schlüpft. "Zum Beispiel, wie wenig jeder Einzelne über seinen Tellerrand blickt, dass man aber gerade das versuchen und sich selbst nicht zu wichtig nehmen sollte."

Und für Susanna Bauernfeind, die auf der Bühne den kleinen Prinzen verkörpert, ist ein wichtiger Aspekt im Stück, die Offenheit gegenüber dem Anderen, die Geduld und die Bereitschaft, Fremdartigkeit zuzulassen. "Der kleine Prinz ist zum einen eine Art magisches Märchen, zum anderen ein feinsinniges Plädoyer für ein menschlicheres Miteinander", erklärt Susanna Bauernfeind.

Bei 140 Millionen verkauften Exemplaren weltweit sollte davon doch eigentlich mehr zu spüren sein - vielleicht klappt es ja in Bamberg, wenn möglichst viele sich die Aufführungen im Chapeau-Claque-Theater anschauen kommen ... red