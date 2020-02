Einmal um die ganze Welt

Wenn sich am 29. Februar und 1. März 2020 die Türen zur Festhalle öffnen, erwartet die Besucher ein besonderes Konzert. Eine lange Vorbereitungszeit liegt hinter den Musikern des Schüler- und Jugendorchesters und des Symphonischen Blasorchesters und alle freuen sich, dass sich bald der Vorhang zum Jahreskonzert mit dem Titel "Sophies Reise - Auf Großvaters Spuren ans Ende der Welt" öffnen wird.

Die Musiker und das Publikum begleiten Sophie auf den Dachboden ihres verstorbenen Großvaters. Dort wühlt sie in den Hinterlassenschaften ihres Opas herum und findet neben vielen Erinnerungsstücken auch das Tagebuch. Staunend beginnt Sophie darin zu lesen und lernt ihren Großvater von einer ganz anderen Seite kennen.

Ein Weltenbummler war er, er hat die ganze Welt bereist und neben vielen Erinnerungsstücken, die jetzt auf eben diesem Dachboden liegen, auch Lebenserfahrung gesammelt, die er in seinem Tagebuch verewigt hat und somit an Sophie weitergibt. Die Reise des Großvaters führte ihn nach Japan. Die Klänge der Trommeln und Klanghölzer hallen noch in den Ohren. In Afrika durchquerte er die dortigen Savannen und lebte mit den Eingeborenen in ihren Dörfern.

Zurück in Europa führte ihn sein Weg nach Ungarn. Das berühmte Violinsolo - der "Csárdás" - wird in diesem Jahr gespielt von Johannes Enders. Lord Tullamore war in Irland, Großvaters nächste Station. Weitere Stationen waren Südamerika, der Orient aber auch die Arktis. Sophie ist fast am Ende des Tagebuchs angekommen und liest die letzte Widmung ihres Großvaters, die er speziell an sie gerichtet hat. Doch was möchte ihr Großvater Sophie noch mitteilen? Die Besucher des Jahreskonzerts 2020 der Küpser Orchester finden es heraus.

Neben der großen Konzertbühne war es in diesem Jahr die Herausforderung für die Technikcrew, eine zweite Bühne aufzubauen, die den Dachboden von Sophies Großvater darstellen soll. Sophie Strehl wird als Sprecherin des Abends die einzelnen Reisestationen von ihrem Opa aus seinem Tagebuch vorlesen und so das Publikum mit auf die große Weltreise nehmen.

Das Konzert am Samstag ist bereits ausverkauft. Für Sonntag, 1. März, können noch Restkarten über die Musiker des Orchesters oder die Vorverkaufsstellen, der Sparkasse Küps und der Raiffeisenbank Küps, erworben werden. Die Konzerte starten am Samstag um 19.30 Uhr und am Sonntag um 17 Uhr. Einlass ist jeweils 45 Minuten vor Konzertbeginn. Es besteht freie Platzwahl. In der Pause, sowie vor und nach dem Konzert werden die Besucher durch den Förderverein für die Küpser Orchester e. V. bewirtet. red