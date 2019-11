Bad Kissingen vor 11 Stunden

Einmal nicht aufgepasst und es kracht

Aus Unachtsamkeit fuhr am Donnerstag, gegen 10.15 Uhr, ein Autofahrer mit seinem Pkw in der Rudolf-Diesel-Straße auf ein verkehrsbedingt haltendes Fahrzeug auf, so dass ein Schaden von circa 3000 Euro...