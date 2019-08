Einmal im Jahr zum Heiligen Bühl

Einmal im Jahr wird der Heilige Bühl, ein Bergsporn auf der Jurahöhe nahe Engelhardsberg, zur Pilgerstätte für zahlreiche Gläubige. Anlass ist der Kirchweihgottesdienst, der hier auf der Kirchenruine anlässlich der Engelhardsberger/Wölmer Kirchweih gefeiert wird.

Es ist zwar kein ökumenischer Gottesdienst, doch versammeln sich evangelische und katholische Christen gleichermaßen. Die beiden Juradörfer Engelhardsberg und Wölm halten sich mit ihrem Patronatsfest nicht an den Weihetag ihrer heute zuständigen Pfarrkirche in Muggendorf, sondern sie richten sich nach der ehemaligen St.-Georg-Kirche am Heiligen Bühl, welche am Bartholomäustag geweiht worden sein soll. Der Gottesdienst findet am Sonntag, 25. August, statt und beginnt um 9.30 Uhr.

Im 15. Jahrhundert erbaut

Das ehemalige, kleine Gotteshaus wurde im 15. Jahrhundert durch die Ritter von Streitberg erbaut. Die Gebetsstätte war nach den jetzt erkennbaren Grundmauern 20 Meter lang und 9,22 Meter breit. Vom Unterbau eines Turmes ist, so der Chronist Hermann Fischer, nichts zu sehen. Die Glocke hing wohl in einem Dachreiter. Als die Muggendorfer ihre eigene Kirche nach dem Dreißigjährigen Krieg wiederaufbauten, verfiel der Heilige Bühl langsam. Erst im Jahr 1951, also vor 68 Jahren, hat der damals neue Muggendorfer Pfarrer und Dekan Karl Kreutzer den Heiligen Bühl aus seinem Dornröschenschlaf erweckt und das kirchliche Leben auf der Ruine wieder belebt. Aus dieser Zeit stammt auch der Altar aus Feldsteinen aus den umliegenden Fluren. Auch Kirchweihbräuche werden in Engelhardsberg gepflegt. So wird am Samstag, 24. August, gegen 13.30 Uhr am Jugend- und Vereinshaus der Kerwa-Baum aufgestellt. Die jungen Leute ziehen derweil mit dem Schlotfeger durchs Dorf zur Feuerbeschau. Danach gegen 18 Uhr wird der "Betz ausgetanzt". Ein gemütliches Beisammensein beschließt den Tag.